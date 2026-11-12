Caja de Seguro Social reanuda atención en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco tras falla técnica

No obstante, como medida preventiva, las autoridades recomendaron mantener inhabilitada el área donde se registró la falla durante las próximas 24 horas.

Colón/La atención médica en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, ubicada en la provincia de Colón, fue reanudada este jueves luego de permanecer suspendida durante aproximadamente dos horas debido a una falla técnica que afectó las operaciones de la instalación.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el incidente se originó en el área de la manejadora del sistema de climatización, situación que comprometió el suministro eléctrico del centro médico y obligó a realizar una evacuación preventiva de pacientes y funcionarios.

Tras detectarse la anomalía, equipos técnicos de la institución, en coordinación con unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos, acudieron para evaluar las condiciones de la instalación y atender la situación.

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Una vez concluidas las inspecciones y confirmado que no existía riesgo para las personas, se autorizó el retorno de los pacientes y el personal, permitiendo restablecer los servicios médicos.

No obstante, como medida preventiva, las autoridades recomendaron mantener inhabilitada el área donde se registró la falla durante las próximas 24 horas, mientras se mantienen las precauciones correspondientes.

La CSS reiteró que la atención en la policlínica ya se encuentra funcionando nuevamente, luego de las labores realizadas para garantizar condiciones seguras dentro de las instalaciones.