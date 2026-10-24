Se hicieron pasar por policías para robar en una residencia de Betania; fueron condenados a 13 años

Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2025, en horas de la madrugada, cuando varios sujetos ingresaron a una residencia ubicada en el corregimiento de Betania, vestidos con indumentaria similar a la utilizada por unidades policiales y portando un arma de fuego.

Ciudad de Panamá/Cuatro personas fueron condenadas a 159 meses de prisión cada una, por el delito de robo agravado, relacionado con un hecho ocurrido en una residencia ubicada en Betania.

La condena se impuso tras el desarrollo de una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana logró la legalización de las aprehensiones y la imputación de cargos por el delito antes mencionado. Posteriormente, las cuatro personas aceptaron su responsabilidad en los hechos, por lo que fueron condenadas a las penas correspondientes.

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La condena está relacionada con hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2025, en horas de la madrugada, cuando varios hombres ingresaron a una residencia ubicada en el corregimiento de Betania, vestidos con indumentaria similar a la utilizada por agentes policiales y portando un arma de fuego.

Una vez dentro, despojaron a las víctimas de sus pertenencias, entre ellas, teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo. Cabe señalar que parte de los artículos sustraídos fueron recuperados posteriormente.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley.

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