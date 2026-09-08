Defensoría del Pueblo da seguimiento a condiciones de atención en el Complejo Hospitalario de la CSS

Durante la inspección también se verificó el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado en las instalaciones, otro de los aspectos que había generado preocupación durante la visita anterior.

Ciudad de Panamá/La defensora del Pueblo, Ángela Russo, realizó este martes un recorrido por el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), como parte del seguimiento a una visita efectuada en mayo pasado, en la que se identificaron diversas situaciones relacionadas con los derechos humanos de los pacientes.

El recorrido se concentró principalmente en el edificio de La Especializada, donde uno de los puntos revisados fue el funcionamiento de los ascensores principales, debido a que estos presentan fallas recurrentes y permanecen fuera de servicio durante largos periodos.

”Todos los ascensores estaban operativos, los que no funcionan en este momento son los de la parte delantera de La Especializada, esos ascensores tienen un problema que hay que cambiarlos completamente, hay uno que está en fase de reparación y otro que hay que renovar”, detalló Ricardo Sandoval, director médico del Complejo Hospitalario.

Esta situación obliga a pacientes, familiares y personal a utilizar las escaleras o recurrir a los elevadores secundarios, por lo que el equipo de la Defensoría solicitó explicaciones sobre las condiciones y las acciones previstas para atender el problema.

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Durante la inspección también se verificó el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado en las instalaciones, otro de los aspectos que había generado preocupación durante la visita anterior.

“El problema de los aires acondicionados, ya se hizo una inspección global en este edificio, se hizo una intervención que ya tiene sus frutos, por ejemplo, salvamos el aire acondicionado del salón de operaciones, igual que en el de cuidados intensivos”, indicó Sandoval.

El recorrido incluyó además la revisión de los avances en la habilitación de un nuevo espacio para la atención de pacientes en cuidados intensivos. La ampliación busca contribuir a descongestionar las áreas de urgencias, que durante la inspección realizada en mayo fueron encontradas con altos niveles de saturación.

”En ese momento se encontraron algunas cosas que estaban dañadas que se iban a reparar y sí se nos dijo que se iban a hacer estas adecuaciones, y en efecto, hemos venido a verificar si se cumplió con lo que nos habían dicho”, señaló la defensora del Pueblo.

Luego de culminar el recorrido, Russo señaló que pudo constatar que se están destinando recursos para realizar mejoras en el Complejo Hospitalario de la CSS.

La Defensoría del Pueblo continuará dando seguimiento a las condiciones de las instalaciones y a las acciones que se desarrollen para garantizar una atención adecuada y el respeto de los derechos de los pacientes.

Con información de Elizabeth González