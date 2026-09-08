Dietilenglicol | CSS avanza en trámites para cumplir indemnizaciones a víctimas

Como parte de este proceso, la institución habilitará una herramienta tecnológica mediante la cual cada víctima podrá ingresar con su identificación y consultar el estado y la etapa en que se encuentra su caso.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que mantiene en marcha las gestiones administrativas, presupuestarias y tecnológicas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emitidas por los tribunales de justicia en relación con el caso dietilenglicol.

La institución indicó que ya cuenta con una partida presupuestaria destinada a los primeros 12 beneficiarios reconocidos en las sentencias que han sido formalmente notificadas. Cada uno recibirá una indemnización de B/.25,000, para un total de B/.300,000. Los trámites administrativos requeridos para realizar estos desembolsos se encuentran en curso.

La CSS explicó que continuará revisando de manera individual cada sentencia que le sea notificada, con el objetivo de determinar las acciones administrativas y presupuestarias que correspondan, de acuerdo con el contenido y alcance de cada fallo judicial.

Como parte de este proceso, la entidad anunció que habilitará una plataforma tecnológica para que cada víctima pueda consultar, mediante su identificación, el estado y la etapa en la que se encuentra su caso.

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Según la CSS, esta herramienta contará con protocolos para garantizar la privacidad y confidencialidad de la información, de manera que los afectados puedan conocer directamente el avance de sus trámites sin que sus datos médicos o procesales sean expuestos públicamente.

Además, la institución publicará en su sitio web oficial las disculpas públicas ordenadas por los tribunales, conforme a los términos establecidos en las respectivas sentencias y en reconocimiento de las responsabilidades que estas determinen por los hechos relacionados con los medicamentos contaminados.

En materia de memoria y reparación simbólica, la CSS también informó que adelanta gestiones para construir un monumento en la Ciudad de la Salud y colocar una placa conmemorativa en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, específicamente en el espacio donde funcionó el antiguo laboratorio de medicamentos.

Estas iniciativas buscan honrar la memoria de las víctimas fallecidas y mantener presente uno de los hechos que afectó profundamente a cientos de familias panameñas.

La institución detalló que ya se realizaron las inspecciones y visitas técnicas necesarias para delimitar los espacios donde serán instalados los elementos conmemorativos.

La CSS reiteró su compromiso de cumplir integralmente las decisiones judiciales que le sean notificadas formalmente, al tiempo que aseguró que mantendrá la reserva de la información médica y procesal de las víctimas y sus familiares, conforme a lo establecido en la legislación vigente.