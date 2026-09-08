Defensora del Pueblo recorre vertederos improvisados y exige acciones en Panamá Este

Durante el recorrido, residentes aseguraron que vehículos llegan al área para arrojar desperdicios. También cuestionaron la frecuencia y la forma en que se realiza la recolección de basura.

Ciudad de Panamá, Panamá/La acumulación de basura y la proliferación de vertederos improvisados en distintos sectores de Panamá Este generan preocupación entre los residentes, quienes han denunciado en reiteradas ocasiones esta situación.

Ante estos reportes, la defensora del Pueblo, Ángela Russo, realizó un recorrido por varios puntos afectados, entre ellos un vertedero ubicado en el sector de Belén, que ha sido denunciado anteriormente por TVN Noticias y que se encuentra justo al lado de una parada de buses.

Russo advirtió sobre las condiciones insalubres del lugar y señaló la presencia de animales y plagas debido a la acumulación de desechos.

“Esto realmente es una cosa totalmente insalubre. Usted puede ver la cantidad de gallinazos, perros; aquí hay de todo, realmente ratas, aquí hay de todo, moscas en cantidad y es un lugar que es bastante grande. Entonces lo primero que hay que averiguar es quién tira la basura aquí y el porqué, porque a veces las personas no tienen a dónde tirarlas, entonces buscan como una supuesta solución esta situación que después les revierte”, manifestó.

Durante el recorrido, residentes aseguraron que vehículos llegan al área para arrojar desperdicios. También cuestionaron la frecuencia y la forma en que se realiza la recolección de basura.

“Todo el mundo, los carros vienen ahí, los tiran. Y en Río Abajo igualito también”, afirmó una residente.

Otra de las residentes expresó su preocupación por la falta de soluciones y cuestionó la respuesta de las autoridades ante la proliferación de estos puntos de disposición ilegal de desechos.

“Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la basura? ¿Qué hace el gobierno por este pueblo que no hace nada? ¿El tema de estos vertederos?”, reclamó.

La defensora del Pueblo indicó que el objetivo del recorrido es elevar el llamado a las autoridades y al propietario del terreno para buscar alternativas que permitan evitar que continúen arrojándose desperdicios en el lugar.

La situación también se evidenció durante la visita, ya que, mientras se realizaba el recorrido, llegó personal de la autoridad de aseo para retirar los desechos acumulados en esta zona.

Con información de Jessica Román