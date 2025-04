Denuncian más casos de mareos y dificultades respiratorias en estudiantes del Colegio Harmodio A. Madrid

La comunidad escolar de Chame, en particular, está a la espera de respuestas por parte de las autoridades competentes que, hasta el momento, no se han pronunciado públicamente sobre el incidente.

Chame, Panamá/Una vez más, padres de familia del Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid, ubicado en Chame, han denunciado un preocupante incidente de salud que afectó a varios estudiantes de la institución. Según los informes, los jóvenes presentaron cuadros de mareo y dificultad para respirar, lo que obligó a algunos de ellos a ser trasladados de emergencia a centros médicos locales.

Los padres aseguraron que, aunque inicialmente llevaron a sus hijos al colegio en horas de la mañana, minutos después recibieron llamadas para que retiraran a los estudiantes debido a los malestares que comenzaron a presentar. Los afectados fueron llevados al Centro de Salud Rosa Tason, y algunos otros fueron referidos a la Policlínica de San Carlos para realizarse los exámenes médicos correspondientes.

Doris Sánchez, madre de una de las estudiantes afectadas, relató que su hija se desmayó en el colegio y fue trasladada rápidamente al centro de salud.

"Algunos les están haciendo chequeos, una estudiante vino con la madre porque se sintió mal y se desmayó. Estamos en espera de resultados, hay estudiantes con oxígeno y venoclisis” comentó Sánchez.

El número de afectados el pasado viernes fue alarmante, ya que más de 25 estudiantes presentaron síntomas similares, entre ellos mareos, desmayos y dificultades respiratorias. Este episodio ha generado una gran incertidumbre entre los padres de familia, quienes exigen una pronta respuesta por parte de las autoridades educativas.

A medida que se esperan los resultados de los exámenes médicos, los padres temen que el origen de estos malestares no haya sido identificado aún. La comunidad escolar de Chame, en particular, está a la espera de respuestas por parte de las autoridades competentes que, hasta el momento, no se han pronunciado públicamente sobre el incidente.

Con información de Yiniva Caballero