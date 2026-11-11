Detectan presunta tala ilegal dentro del Parque Nacional San Lorenzo en Colón

Colón/Un presunto caso de tala ilegal fue detectado dentro del Parque Nacional San Lorenzo, en la provincia de Colón, durante un recorrido de control y vigilancia realizado por guardaparques y personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en el sector de Achiote Sur.

Durante la inspección, las autoridades encontraron evidencias de la extracción reciente de un árbol, entre ellas un tocón con cortes frescos, aserrín y restos de madera. En el sitio también contabilizaron 68 piezas de madera, que fueron registradas como evidencia para las investigaciones.

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El equipo técnico documentó el hallazgo mediante fotografías y recopiló la información necesaria para iniciar los procesos administrativos y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el objetivo de identificar a los responsables de esta actividad.

MiAmbiente indicó que el descubrimiento se produjo en medio de los operativos permanentes de vigilancia que se desarrollan en las áreas protegidas de la provincia de Colón para prevenir la extracción ilegal de recursos forestales y proteger la biodiversidad.

La entidad advirtió que la tala ilegal representa una amenaza para los ecosistemas, debido a que provoca la pérdida de cobertura boscosa, afecta los hábitats de la fauna silvestre y pone en riesgo los objetivos de conservación del Parque Nacional San Lorenzo, considerado uno de los refugios naturales más importantes del Caribe panameño.