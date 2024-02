Día Mundial de la Radio: ¿Cuántas horas al día escucha el oyente panameño?

Ciudad de Panamá, Panamá/El oyente panameño promedio escucha casi cuatro horas de radio al día, según datos compartidos por Kantar IBOPE Media, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Radio, este martes 13 de febrero.

Los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamaron la celebración en 2011, pero fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, como Día Internacional. Luego pasó a ser Día Mundial de la Radio, para ser recordado el 13 de febrero.

“En una era marcada por la vertiginosa velocidad de la innovación tecnológica y la rápida obsolescencia de una nueva y brillante plataforma tras otra, la radio está comenzando su segundo siglo de servicio como uno de los medios de comunicación más confiables y ampliamente utilizados en el mundo”, destaca un comunicado de la Unesco en el marco de esta celebración.

Según la Unesco, “la radio, como tecnología, ciencia, medio de comunicación y sistema de programación de elementos de audio, tiene sus raíces que se remontan al siglo XIX... por lo que se puede decir con seguridad que el medio ya se encuentra en su segundo siglo”.

Así las cosas, el Día Mundial de la Radio es el resultado de un proceso amplio de consulta con las asociaciones de radiodifusión, estaciones de radio públicas, comerciales, comunitarias e internacionales, instituciones, organismos, programas y fondo de las Naciones Unidas, oenegés, universidades, entre otros, para celebrar este medio y promover la cooperación internacional, fomentar el acceso a la libre información y la libertad de expresión.

Según el informe de Kantar IBOPE Media, hay un amplio consumo, por ejemplo, en Guatemala un 71%, Costa Rica 66% y Panamá 63%.

Así las cosas, por día, un oyente promedio en Brasil escucha 3 horas 55 minutos, Argentina 5 horas 45 minutos, Colombia 5 horas 24 minutos, Guatemala 3 horas 15 minutos, Costa Rica 4 horas 33 minutos y Panamá 3 horas 53 minutos.

¿Dónde la escucha el panameño?

En casa realizando actividades cotidianas 55% .

realizando actividades cotidianas . En carro/moto 29% .

. En el trabajo 15% .

. En el transporte público 16%.

Otros contextos 1%.

El consumo de radio también se destaca en la web, y en los últimos 30 días, en Panamá el 16% escuchó por medios digitales.

Otros datos interesantes destacan que, en Panamá, el 34% escucha radio para informarse, 37% para entretenerse y un 13% por compañía.

El mayor consumo en Panamá va en horario de 6:00 a.m. a 12:00 mediodía (49%), 12.00 mediodía a 6:00 p.m. (36%), 6:00 p.m. a 12:00 a.m. (23%) y 12:00 a.m. a 6:00 p.m. (4%)