Dictan penas de hasta 37 años y medio de cárcel contra dos ciudadanos en David

Un tribunal de juicio oral impuso penas de 37 años y seis meses y de 30 años de cárcel a dos ciudadanos por la muerte de un hombre y el intento de homicidio de otra persona. El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2024 en la urbanización La Riviera, en David.

David, Chiriquí/Dos hombres fueron condenados por su responsabilidad penal en delitos contra la vida y la integridad personal, en las modalidades de homicidio doloso agravado y homicidio doloso agravado en grado de tentativa, tras un proceso judicial relacionado con un ataque con arma de fuego ocurrido en la urbanización La Riviera, en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, que emitió la sentencia condenatoria número 166. Mediante este fallo, los jueces establecieron una pena de 37 años y seis meses de prisión para un ciudadano de 23 años, mientras que otro hombre, de 36 años, deberá cumplir 30 años de cárcel.

La investigación judicial se originó por un hecho registrado el 5 de agosto de 2024, cuando dos hermanos fueron impactados por disparos en la urbanización La Riviera. Como consecuencia del ataque, uno de ellos falleció en el lugar de los acontecimientos.

El caso fue llevado ante un tribunal de juicio oral, donde el Ministerio Público y los demás intervinientes presentaron sus argumentos y elementos probatorios durante cinco días de audiencia. Al concluir la valoración de las pruebas, las juezas determinaron las sanciones correspondientes a los dos ciudadanos condenados.

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Uno de los aspectos destacados del proceso judicial fue la cantidad y diversidad de pruebas que los intervinientes presentaron durante las cinco jornadas de juicio oral. De acuerdo con la información oficial, el tribunal examinó más de 80 pruebas de carácter testimonial, pericial, documental y material.

Estos elementos fueron incorporados al debate judicial por las partes y sometidos a consideración de las juezas, quienes debían determinar su pertinencia y valor probatorio para resolver la causa.

Las pruebas testimoniales corresponden a declaraciones rendidas por personas que intervienen en el proceso y que pueden aportar información relevante sobre los hechos investigados. Por su parte, las pruebas periciales comprenden los análisis y evaluaciones técnicas o científicas realizados por especialistas, según la naturaleza de cada caso.

Las pruebas documentales y materiales constituyen otras categorías de elementos que pueden ser examinados durante un juicio penal, de acuerdo con las circunstancias de la investigación y las reglas aplicables al proceso.

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