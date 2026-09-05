Juicio a funcionaria judicial y doctora por certificado médico falso será en agosto de 2027

La causa se relaciona con una incapacidad médica expedida para unas fechas en las que, según el registro migratorio, la servidora judicial había salido hacia Colombia.

Chiriquí/El juicio oral contra una funcionaria judicial y una doctora, acusadas por la presunta emisión y utilización de un certificado de incapacidad médica falso, fue programado para el 30 de agosto de 2027, a las 9:00 a. m., en el Órgano Judicial de David, provincia de Chiriquí.

La fecha fue establecida luego de que la jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Elvia Pittí, dictara el auto de apertura a juicio mediante la Resolución No. 540.

Aunque ambas serán juzgadas en calidad de presuntas autoras, las conductas atribuidas son diferentes. La doctora irá a juicio por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica.

En el caso de la funcionaria judicial, la acusación se relaciona con el uso de documentos falsos y la obtención de provecho mediante estos.

La causa penal se remonta al 12 de septiembre de 2022, cuando presuntamente la doctora expidió un certificado de incapacidad médica en favor de la servidora judicial.

De acuerdo con el registro migratorio, la funcionaria había salido hacia Colombia para las fechas correspondientes a la incapacidad. Esta acción habría ocasionado un perjuicio al Órgano Judicial y a la Caja de Seguro Social.

Durante la audiencia de acusación, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Lisneth Arcia. La defensora pública Lilibeth Castillo asistió a la doctora, mientras que el abogado particular Gabriel Castillo representó a la funcionaria judicial.