Diputados analizan aumento de edad de jubilación de forma escalonada dentro de 7 años

El pasado 6 de enero se retomó este debate, luego de que al término del 31 de diciembre del 2024 los comisionados no aprobaron el proyecto en primer debate como lo pretendía el presidente José Raúl Mulino.

Este miércoles 8 de enero, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional retomó el debate de las reformas a la Caja de Seguro Social, en la que están analizando las modificaciones al primer bloque, presentadas por cada una de las bancadas.

El análisis se centra en el primer bloque que recoge la parte jurídica y de gobernanza de la Caja de Seguro Social (CSS), sin embargo, de forma paralela, los diputados estudian la propuesta presentada por un grupo de diputados referente al aumento de edad de jubilación de forma escalonada, pero esto sería dentro de los próximos siete años. Los diputados aprovecharon para desmentir las versiones que indican que están dilatando la discusión.

Alain Cedeño explicó que lo propuesto es que el aumento de edad sea de un año de forma escalonada hasta que se completen los 3, pero dentro de 7 años. Dijo que por el momento se está analizando, afirmando que fueron tres diputados de la bancada Realizando Metas quienes la presentaron, entre ellos Dana Castañeda.

Por su parte, Edwin Vergara, de la bancada panameñista, manifestó que aún no saben si avalarán o no el tema de la edad de jubilación. Señaló que ellos tienen opciones, pero aún no han sido definidas en consenso.

Agregó que estarán presentando sus modificaciones al primer bloque que tiene que ver con la parte jurídica y de gobernanza de la Caja de Seguro Social.

Información de María De Gracia