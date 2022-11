EN DIRECTO | Inicia audiencia preliminar al expresidente Martinelli por el caso New Business

Este martes 29 de noviembre, finalmente inició la audiencia preliminar por el caso New Business al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales, tras cinco años de investigación del Ministerio Público.

Cabe resaltar que, esta audiencia inició en enero del presente año, pero el exmandatario no participó por gozar de fuero penal electoral, por lo que hasta ahora, luego de que se hiciera el llamamiento a juicio a los demás imputados, se continúa con la audiencia a Martinelli.

La jueza Baloisa Marquínez, inició el acto de audiencia aclarándole al abogado defensor que en esta ocasión no hay espacio para incidencias por tratarse de una continuación del acto de audiencia, pero podría interponer sus incidentes una vez la fiscalía culminara con su exposición.

El defensor del expresidente Martinelli es el abogado Luis Eduardo Camacho, hijo, quien también lo ha representado en otras causas penales.

La lectura de la vista fiscal la realizó el fiscal Uris Vargas, quien se ratificó de la vista fiscal presentada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada en contra del expresidente Martinelli Berrocal, en la que se solicitó el auto llamamiento a juicio.

Señaló que las actuaciones del expresidente cumplen con las fases que requiere la comisión del delito de blanqueo de capitales, como son las etapas de preparación, colocación, estratificación e integración de capital de origen ilícito.

Según lo que reposa en la vista fiscal, la etapa de preparación inició en el año 2010, cuando el exmandatario requirió a empresarios que contrataban con el Estado un porcentaje del monto de los contratos que suscribiesen con el Estado, esto según lo que indican los testigos que además dicen que el expresidente contactó personalmente a los empresarios.

Entre los testigos hay dos empleados de la empresa FCC, Mike Btesh, Ramón Carretero y el difunto Felipe ‘Pipo’ Virzi, que dieron cuenta del contacto previo que hizo Martinelli a fin de lograr el monto que necesitaba para la compra de Editora Panamá América S.A (Epasa).

La fase de colocación se dio luego del acercamiento con los contratistas, que después fueron beneficiados con contratos y adendas.

Las empresas beneficiadas fueron: Transcaribe Trading S.A, Excavaciones del Itsmo S.A, Constructora Corcione y Asociados S.A, Lyric Electronics LTD S.A, Financial Pacific INC.

Urbis detalló algunos de los contratos con los que se beneficiaron a estas empresas, entre ellos el Diseño y Construcción para la rehabilitación en ensanche de la Autopista Arraiján-La Chorrera a Transcaribe Trading S.A, que, según el testigo Fecdo 012020 y Fecdo 0102020, el exmadatario contactó a esta empresa para solicitarle aportes y concluir la obra del diario. Posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagó un anticipo por esta obra.

Indicó que el dinero pagado por el MEF fue estratificado a través de sociedades anónimas y al final fueron a parar a la cuenta canasta de New Business Serving Service LTD.

Mientras que a Financial Pacific INC proporcionó 2 millones de dólares a la cuenta New Business Serving Service LTD, violentando las normas del mercado de valores, ya que, no estaba legalmente autorizada para hacer esas contrataciones y la procedencia de los fondos es dudosa.

“Este proceso de estratificación demuestra la trazabilidad del dinero de procedencia ilícita al que se le pretendía dar apariencia de lícitos, porque eso es el blanqueo de capitales, dinero sucio proveniente de delitos”, expresó Vargas.

Una vez obtenidos los fondos se compró el diario Epasa, se crea la sociedad TPAHC INC con el propósito de administrar las acciones de Epasa, donde se certifica que el 60 % de las acciones tiene el control final del expresidente Martinelli y el resto es de Henry Mizrachi.

Información en desarrollo.