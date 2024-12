'¡Lo veremos!' responde Trump a Mulino reiterando su intención de tomar el control sobre el Canal

La polémica por el canal de Panamá continuó luego de que el presidente José Raúl Mulino, en un mensaje, afirmara que "el canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirán siendo", y es que a estas palabras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respondió rápidamente en la red social Truth Social "We’ll see about that!" (¡Lo veremos! en su traducción al español).

Trump ha continuado este domingo manifestando su deseo de recuperar el Canal, hecho que ha sido condenado por los panameños, que no han dudado en pedir al presidente un mensaje contundente sobre la defensa de la soberanía y la ruta acuática.

En un mitin realizado hoy en Arizona, el próximo presidente de EEUU reiteró las palabras escritas la noche del sábado en la red social creada por él mismo en 2022, y no conforme con eso, atizó el fuego colgando la foto de un canal de agua con una bandera norteamericana y la lectura 'Welcome to the United States Canal!' (¡Bienvenido al Canal de Estados Unidos!, en su traducción al español).

Donald Trump, a pocos días de ingresar al poder, parece tener muy presente a Panamá en sus pensamientos, y es que hace algunas semanas, en unas declaraciones hechas a un diario internacional, dijo que deportará a migrantes a países, incluso a los que no provienen, como Panamá, a lo que la Cancillería rápidamente respondió que no están en la obligación de recibir migrantes deportados que no sean nacionales.

Las palabras dichas por Trump durante este fin de semana seguramente seguirán generando opinión y controversia entre los panameños y el Ejecutivo, que manifestó que "la soberanía e independencia de nuestro país no son negociables', recalcando que el canal es parte de una lucha histórica y conquista irreversible.