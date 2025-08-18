Edilsa Evelyn Lozano gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/Con su obra “Jugaremos en el cuento mientras rondan las rondas”, la escritora panameña Edilsa Evelyn Lozano obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2025.

La distinción fue anunciada por el Ministerio de Cultura (MiCultura), institución que informó que la obra fue seleccionada de manera unánime por el jurado entre las 42 propuestas recibidas.

El jurado calificador, conformado por Blanca Montenegro, Melitón Robles Esquina y Gilma Romero, destacó que el libro “anida una enorme sensibilidad hacia el mundo infantil, con un contenido bien elaborado y estructurado, que combina valor lúdico-literario y evocaciones que fortalecen el vínculo con nuestras raíces culturales”.

Con un lenguaje cargado de imágenes sensoriales y simbólicas, la obra invita a los lectores a un viaje de juegos, recuerdos y tradiciones, asegurando un espacio en la memoria de quienes la disfruten. Entre las demás propuestas, el jurado otorgó una mención especial a “El susto salta y hace croac”, presentada bajo el seudónimo “Ranida”.

La trayectoria de Lozano en el ámbito literario ha sido reconocida en varias ocasiones. Ha obtenido en dos oportunidades el Premio Hersilia Ramos de Argote, otorgado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en la categoría de cuento infantil y juvenil: en 2017 con “El cantor de las aves y otras voces del cielo, la tierra y el mar” y en 2022 con “Mi abuelita es un hada”.

Ese mismo año también alcanzó el segundo lugar en el Concurso Municipal de Literatura Carlos Francisco Changmarín, organizado por la Alcaldía de Panamá, con la obra “Calderos Mágicos”. Además, en ediciones anteriores del certamen Changmarín convocado por MiCultura, ha recibido menciones honoríficas en dos ocasiones.

“Me encanta contar historias desde que recuerdo. La mejor manera de plasmarlas es por medio de la palabra y he encontrado en los concursos literarios una plataforma para compartir mis obras”, expresó Lozano tras recibir el premio.

El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, convocado anualmente por MiCultura, busca reconocer a los autores que contribuyen al fortalecimiento de la literatura dirigida a niños y jóvenes, fomentando la imaginación, la lectura y el rescate de los valores culturales del país.