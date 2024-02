Exfiscal Electoral asegura que Martinelli queda inhabilitado para el torneo electoral del 5 de mayo

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 2 de febrero fue publicado el fallo de la Sala Segunda de lo Penal la cual no admitió el recurso de casación en el caso New Business, interpuesto por la defensa del expresidente Ricardo Matinelli, lo que deja en firme la condena de 10 años por blanqueo de capitales por la compra de Editora Panamá América S.A.

Al ser consultado sobre cómo quedaría la candidatura presidencial de Martinelli, el ex fiscal Geovanni Olmos aseguró que, "el Sr. Ricardo Martinelli se encuentra en una situación de interdicción o inhabilitado para correr como candidato a presidente, es decir, que no se puede tirar la papeleta".

Adicional, el ex fiscal Boris Barrios, indicó que no “hay sorpresa con el fallo” y dictada la resolución de no admisión implica que la Sala Penal debe devolver el expediente al Juzgado de Conocimiento, eso significa al Juzgado de Liquidación de la jueza Baloisa Marquínez.

“A ella le corresponderá una vez que el expediente sea devuelto, y le llegue a su despacho, dictar las decisiones correspondientes a efectos de la ejecutoriedad de la sentencia”, indicó el abogado.

Detalló que, la norma constitucional establece que debe declararse la sentencia ejecutoriada para los efectos que pase al conocimiento del juez de Cumplimiento para la ejecución de la pena.

Sobre el recurso de aclaración de sentencia que podrían presentar los abogados del exmandatario, dijo que es utilizado en materia constitucional y la revisión no suspende la sentencia.

Toda persona condenado a 5 años o más por delito doloso tiene inhabilitación para correr al ejercicio de cargo público", enfatizó.

La sentencia del Tribunal Superior de Liquidación impuesta a Martinelli es de 10 años y 8 meses en prisión y una multa por el orden de B/.19,221,600.48 como pena accesoria. Así lo estipula el fallo del 24 de octubre de 2023, donde también fueron condenado Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arrocha Chevaliert y Valentín Martínez Vásquez por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business.