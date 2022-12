Exigen a la Corte Suprema que se pronuncie sobre el matrimonio igualitario

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de ciudadanos acudió este miércoles 21 de diciembre ante la Corte Suprema de Justicia, para solicitar que en Panamá se apruebe el matrimonio humanitario como se ha hecho en otros países de la región.

Señalaron que es un derecho que vienen exigiendo desde 2016, para resolver la desigualdad que experimentan sus familias en la construcción de proyecto común como cualquier persona en Panamá y aún no reciben respuesta.

Iván Chanis, de la Fundación Iguales, dijo que es un ejercicio democrático de panameños y panameñas, diversas organizaciones de derechos humanos en Panamá, pidiendo de manera respetuosa a los magistrados y magistradas que reconozcan un derecho adquirido, que en este caso es el acceso al matrimonio civil de parejas del mismo sexo.

“Desde 2016 estamos esperando que la Corte tome una decisión, cada día que pasa es una violación a la justicia, a los derechos humanos de todas esas personas que quieren conformar una familia y estar protegidos por el estado”, sostuvo Chanis.

Agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido categórica en establecer que los países que forman parte de la Comisión Americana están obligados a reconocer el matrimonio civil.

Las parejas del mismo sexo que participaron de la protesta explicaron las desventajas de vivir en un país que no reconoce sus derechos, entre ellas, no pueden tomar decisiones médicas cuando su pareja no puede, ser incluidos ambos en la misma póliza de seguro médico, si uno fallece heredar automáticamente la propiedad y obtener una pensión, obtener préstamo en base a los ingresos de ambos, por lo que esperan que esto cambie en el país.

Con información de Kayra Saldaña