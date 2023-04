Expertos del doblaje y la comunicación se reunirán este 19 y 20 de mayo

Ciudad de Panamá, Panamá/El próximo 19 y 20 de mayo Panamá será sede de un encuentro entre expertos del doblaje y la comunicación, además de unir ambos mundos junto a la locución: Voice Talent Panamá.

Este es el primer evento de doblaje, comunicación, locución e interpretación en el país; mismo que está dirigido a locutores, actores y profesionales que buscan mejorar su forma de comunicarse oralmente y perfeccionar su técnica al momento de hablar en público.

Los asistentes podrán aprender de expertos internacionales dentro de la industria que han trabajado en diversas producciones para empresas como Disney, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, E! Entertaiment y NatGeo.

La actriz, experta en doblaje y expositora de este evento, Isabel Juncá, señaló que este es un arte que requiere del manejo de la voz profesional agregando que el saber comunicarnos es un factor de suma relevancia.

“Como presentadores y periodistas tenemos una importante misión de ser consientes sobre qué comunicamos, cómo lo hacemos, qué entonación utilizamos y cómo nos comunicamos con las personas. Sabemos que una palabra puede generar paz o guerra. Tenemos el poder de crear naciones más justas y en paz si empleamos una comunicación asertiva”, dijo Juncá.

Sobre la importancia de que los voceros de los diferentes Gobiernos sepan comunicar, la experta en doblaje indicó que esto es de suma importancia debido a que si los líderes en emplea una buena comunicación puede generar un debate agradable.

“Justamente vemos en los congresos que muchas veces una buena Ley no surte un buen debate en un congreso o no se logra aprobar debido a que, al momento de exponer los argumentos, los políticos se apasionan y colocan por encima un mal manejo emocional o de la voz que no les permite argumentar de forma serena y clara sus ideas. Sin duda alguna debemos aprender a utilizar nuestras voces”, agregó.

Los talleres contarán con más de 15 horas de contenido donde las personas podrán obtener conocimientos, técnicas y herramientas que les contribuirán en sus carreras, además de perfeccionar sus habilidades como orador y dominar el arte de la interpretación y el uso correcto de la voz.