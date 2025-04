ExpoVivienda Capac 2025: una vitrina clave ante el déficit habitacional y la inminente nueva Ley de Interés Preferencial

Ciudad de Panamá, Panamá/La ExpoVivienda Capac 2025 cobra especial relevancia este año, no solo por su tradicional rol como punto de encuentro entre oferentes y demandantes del sector inmobiliario, sino también por el contexto actual: un marcado déficit habitacional en el país y la inminente aprobación de una nueva Ley de Interés Preferencial, actualmente en segundo debate en la Asamblea Nacional.

Durante la inauguración de la feria, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, destacó la importancia de esta nueva legislación, que representa un cambio significativo en las condiciones de acceso a la vivienda.

“El proyecto de ley que se aprobó en segundo debate no le pone límite al ingreso familiar. Las familias podrán comprar independientemente del salario que tengan, siempre que puedan cumplir con las letras de la hipoteca. Límite superior de ingreso no va a haber, el proyecto de ley no lo contempla” señaló.

Por su parte, Alejandro Ferrer, presidente de Capac, subrayó que esta edición de la feria es más relevante que nunca, sobre todo por la inminente aprobación en tercer debate de la Ley de Interés Preferencial.

“Esta feria siempre ha sido importante y hoy lo es más porque representa varias cosas: primero, el compromiso de todos los participantes bancos, promotores, la industria de la construcción y hoy, con una Ley de Interés Preferencial que está esperando el tercer debate, le da tranquilidad al sector de conocer cuáles serán las reglas del juego a futuro para invertir en proyectos de vivienda” explicó Ferrer.

Cabe recordar que la ley vigente se mantiene hasta diciembre de este año. A partir de allí, entraría en vigor la nueva normativa, que elimina la imposición de un salario tope como requisito para acceder a viviendas bajo interés preferencial, centrándose, en cambio, en la capacidad de pago del comprador.

La ExpoVivienda Capac 2025 se lleva a cabo en el Panama Convention Center en Amador, desde el mediodía de este jueves y estará abierta al público hasta el domingo. La feria reúne a promotores, bancos, aseguradoras y público en general, en una apuesta conjunta por dinamizar el mercado inmobiliario y responder a la creciente demanda de viviendas en el país.

Con información de Yenny Caballero