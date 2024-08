Extienden horario en centro de salud 'Dora Inés Collado' en Herrera

Herrera/La Dirección Regional del Ministerio de Salud en la provincia de Herrera indicó a TVN Noticias que a partir de este lunes 2 de septiembre se estará ampliando el horario de atención en el centro de salud de Monagrillo, en la provincia de Herrera.

El centro ampliará su horario de funcionamiento de lunes a viernes, de 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., brindando el cuidado médico, enfermería, farmacia y servicio de ambulancia para traslados intrahospitalarios.

También se están haciendo las gestiones para extender los horarios de atención en otros distritos de la provincia de Herrera.

"Tenemos cuatro centros de salud también con cobertura hasta las 7:00 p.m. y tenemos para el 2025 ya proyectado ampliar la cobertura. No me quiero adelantar a los hechos pero estamos tratando de que la Farmacia Cecilio Castillero, extender su horario a partir de octubre hasta la 1:00 a.m. y en el 2025 se haga realidad las 24 horas del día" señaló Hilario Correa, director regional de Salud.

Esta medida va a beneficiar a muchos pacientes que en la noche deben asistir principalmente, los que estáná en áreas rurales al Hospital de Ocú o al Hospital de Chitré, ya que los centros de salud no mantienen horarios continuos hasta altas horas de la noche y esto motiva la preocupación por parte de los afectados.

Con información de Eduardo Vega