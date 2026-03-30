Fanáticos veragüenses lesionados tras disturbios en partido reciben atención médica y presentan denuncias

Los afectados también manifestaron que han requerido atención médica continua debido a dolores derivados de los golpes, incluyendo la aplicación de medicamentos para el manejo del dolor.

Un grupo de aficionados de Veraguas resultó lesionado tras los incidentes registrados durante un partido entre Veraguas y Los Santos, disputado en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández.

Los afectados acudieron al cuarto de urgencias del hospital Luis “Chicho” Fábrega, donde reciben atención médica y seguimiento por las lesiones sufridas durante los hechos de violencia ocurridos tras el encuentro deportivo.

Según relataron los propios fanáticos, la situación se tornó tensa, lo que derivó en agresiones que dejaron a varias personas con golpes y otras afectaciones físicas. En el centro hospitalario se les practican evaluaciones médicas, incluyendo placas y otras pruebas, para determinar la gravedad de las lesiones.

Los afectados confirmaron que ya interpusieron denuncias ante el Ministerio Público de Panamá, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se establezcan responsabilidades.

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Uno de los lesionados, Adolfo Reina, explicó que tras el incidente recibió atención inicial en la Caja de Seguro Social y posteriormente acudió al hospital en Veraguas para continuar con su tratamiento. “Ya pusimos la denuncia y estamos en proceso, esperando que avance”, indicó.

Por su parte, familiares de las víctimas denunciaron dificultades para presentar las denuncias la noche de los hechos en Los Santos, señalando demoras en la atención por parte de las autoridades. Indicaron que fue hasta el día siguiente cuando lograron formalizar los procesos correspondientes.

Los afectados también manifestaron que han requerido atención médica continua debido a dolores derivados de los golpes, incluyendo la aplicación de medicamentos para el manejo del dolor.

Mientras tanto, esperan que las investigaciones avancen y se esclarezcan las circunstancias en las que se produjeron los incidentes, en medio de llamados a reforzar la seguridad en eventos deportivos para evitar situaciones similares.

Información de Ney Castillo