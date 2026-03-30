Ordenan detención provisional para beisbolista de Veraguas por tentativa de homicidio

El incidente ocurrió el pasado sábado durante un partido de béisbol entre las novenas de Veraguas y Los Santos en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

Los Santos/Una jueza del Sistema Penal Acusatorio en Las Tablas, provincia de Los Santos, decretó detención provisional por seis meses para Juan Aizprúa, jugador del equipo de Veraguas.

La medida se tomó mientras dure el proceso de investigación por tentativa de homicidio en contra de un jugador de la provincia de Los Santos.

El incidente ocurrió el pasado sábado durante un partido de béisbol entre las novenas de Veraguas y Los Santos en el estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

La defensa legal del jugador veragüense apeló la medida de detención provisional. La apelación será analizada mañana, martes, a partir de las 2 de la tarde en el mismo Sistema Penal Acusatorio en Las Tablas.

En el lugar de la audiencia se encontraban directivos de la Liga Provincial de Béisbol de Veraguas, así como el jugador Adolfo Reina, quien mostraba una lesión en uno de sus brazos.

También estuvieron presentes algunos fanáticos que, según indicaron, resultaron heridos producto de una riña en las graderías del estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

Con información de Eduardo Javier Vega.