Fenasep: Los políticos se han encargado de que la planilla estatal tenga un desorden galopante

Ciudad de Panamá, Panamá/Augusto Berrocal, asesor legal de Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Público (Fenasep), se refirió en Noticias AM a la declaratoria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que decidió que era inconstitucional la norma que regulaba el límite del sueldo para el cálculo del décimo tercer mes para los trabajadores del sector público.

Según cifras oficiales de la Contraloría de la República, a la fecha, hay al menos 282 mil funcionarios, situación que para muchos empresarios y críticos del gobierno central perjudica las finanzas y el presupuesto general, porque gran parte de los ingresos del Estado está destinado al pago de planilla estatal.

Son los políticos que se han encargado que esa planilla estatal tenga un desorden galopante en cuanto a los salarios, y las posiciones de los trabajadores", aseguró Berrocal.

Desde el punto de vista de Berrocal, los trabajadores no tienen la "culpa" de cómo se les brinda una oportunidad, sino que la culpa la tiene quienes administran la cosa pública.

La mayor crítica a esta ley, radica en el pago que se le hará a los diputados, ministros y demás funcionarios que ganan más de 2 mil dólares al mes. Sin embargo, Berrocal aclaró que, el 80% de los funcionarios del Estado, se encuentran en el rango de 600 a 2 mil dólares, y de ese porcentaje, el 72% está entre 600 y 1000 dólares.

Señaló que, luego de que la Corte emitió el fallo, estarán muy pendientes para que se publique en Gaceta Oficial y se empiece a cumplir ese beneficio. Aclaró que, no hay ningún tipo de retroactividad, sino que, dicho ajuste empezará regir a partir de la promulgación en Gaceta Oficial.

Hay que decir que en materia constitucional, cuando se declara inconstitucional, es de ahí en adelante, o sea que es a partir de este momento, estamos hablando de 2024 hacia adelante", recalcó el funcionario.

Reconoció que hay entidades descentralizadas que están tratando de hacer el pago a sus trabajadores, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió realizar recortes presupuestarios y esto no se llegó a concretar.

Por otro lado, puntualizó el caso de los trabajadores de empresas privadas, por quienes el Estado vela para que se les paguen todas sus prestaciones laborales, según lo indica el Código de Trabajo de Panamá, sin embargo, a los trabajadores del sector público no se les da el mismo trato y en ese sentido son “discriminados”.

"En el sector público no se pone el ejemplo, porque nunca hay dinero para las prestaciones comunes y corrientes de los trabajadores", enfatizó el asesor.

Continuó diciendo que, estos casos no se dan con temas de indemnizaciones por demandas o cualquier situación legal, "sino de la prima de antigüedad, décimo, vacaciones vencidas (...) cuando al trabajador lo despiden sin ningún tipo de causal las vacaciones que adeudan o los décimos, no se les pagan y les dicen simplemente que no hay plata".