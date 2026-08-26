Fenómeno de El Niño también genera riesgos para la salud ¿cuáles son?

Estas condiciones también generan preocupación por sus posibles efectos en la salud pública. Tanto las altas temperaturas como las lluvias pueden favorecer la propagación del mosquito Aedes aegypti.

Ciudad de Panamá/Los pronósticos relacionados con el Fenómeno de El Niño apuntan a la posibilidad de que Panamá enfrente dos escenarios climáticos distintos: mientras algunas zonas del país podrían registrar lluvias por encima del promedio, otras experimentarían precipitaciones insuficientes.

De acuerdo con Luz Graciela Calzadilla, directora del Imhpa, este comportamiento responde a las características del fenómeno en el territorio nacional.

“Exceso de lluvia en el Caribe, que es un comportamiento normal del fenómeno de El Niño, y la disminución de las lluvias en el Pacífico”, explicó Calzadilla.

Estas condiciones también generan preocupación por sus posibles efectos en la salud pública. Tanto las altas temperaturas como las lluvias pueden favorecer la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, aunque por mecanismos diferentes.

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Las temperaturas elevadas pueden acelerar el ciclo de vida del mosquito, mientras que las lluvias propician la acumulación de agua en recipientes y otros espacios, creando nuevos criaderos.

Pablo González, jefe de Epidemiología del Minsa, advirtió que el periodo actual requiere especial atención debido al comportamiento histórico de los casos.

“Hay que tener en cuenta que estas son las semanas críticas donde estadísticamente tenemos el aumento de casos a través de los años, en el periodo de agosto-septiembre”, señaló González.

A esto se suma el riesgo de enfermedades gastrointestinales ante dificultades en el acceso a agua segura. Las inundaciones pueden contaminar fuentes de abastecimiento, mientras que los periodos de sequía pueden limitar la disponibilidad del recurso.

“Cuando hay inundaciones, sabemos que aumentan los cuadros de tipo respiratorio y también los cuadros gastrointestinales. En el caso de sequía, sabemos que la mayor dificultad es la accesibilidad al agua. Por parte del Ministerio se trabaja en conjunto para ver la habilitación de pozos que cumplan con los requisitos adecuados”, explicó Yelkis Gil, directora nacional de Salud.

Ante este panorama, el Minsa mantiene los operativos de control y eliminación de criaderos de mosquitos y recomienda a la población dedicar al menos 10 minutos al día a inspeccionar los alrededores de sus viviendas.

Las autoridades instan a eliminar, voltear o tapar cualquier recipiente donde pueda acumularse agua, además de mantener los patios y áreas cercanas a las viviendas limpios, como parte de las medidas para reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Con información de Kayra Saldaña