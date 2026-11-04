Fiestas Patrias: Ministerio de Salud reporta más de 50 casos de insolación en los desfiles

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a mantener una adecuada hidratación, utilizar bloqueador solar, vestir ropa fresca y protegerse con sombreros o gorras.

Ciudad de Panamá/Más de 50 casos de insolación se han registrado durante los desfiles patrios en las dos rutas habilitadas en la ciudad de Panamá, principalmente entre las personas que acuden a observar las delegaciones, informó el director de la Región Metropolitana de Salud, Ricardo Torres.

El funcionario manifestó su preocupación por la cantidad de personas que han requerido atención médica debido a las altas temperaturas, que han provocado cuadros de insolación y deshidratación entre los asistentes.

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“Realmente lo que más hemos registrado este año es la insolación. Hemos tenido más de 50 casos de insolación en ambas rutas del desfile, principalmente en la ruta uno, que es la de la Cinta Costera”, indicó Torres.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a mantener una adecuada hidratación, utilizar bloqueador solar, vestir ropa fresca y protegerse con sombreros o gorras, especialmente quienes permanezcan durante varias horas en las rutas de los desfiles.

Torres también destacó la importancia de identificar la ubicación de los puestos de atención médica y solicitar ayuda de inmediato en caso de presentar mareos, debilidad u otros síntomas asociados a la insolación.

Con información de Kayra Saldaña