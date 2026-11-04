Fiestas Patrias: Caja de Seguro Social reporta más de 4,400 atenciones durante alerta verde

Las cifras corresponden al balance de atenciones acumuladas durante el desarrollo de la alerta verde institucional.

Ciudad de Panamá/Un total de 4,426 atenciones médicas registró la Caja de Seguro Social (CSS) en sus instalaciones hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles 4 de noviembre de 2026, durante la alerta verde institucional activada por las festividades patrias.

De acuerdo con el informe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de la CSS, la mayoría de las atenciones correspondió a casos de morbilidad común, con 3,987 pacientes. También se reportaron 397 traumas leves, 19 colisiones, 15 heridas por arma blanca, cinco quemaduras y tres heridas por arma de fuego.

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Del total de personas atendidas, 3,302 eran aseguradas y 1,124 no aseguradas. En cuanto a la distribución por sexo, se registraron 2,408 mujeres y 2,018 hombres.

El reporte también contabiliza seis defunciones por enfermedad común, 3,974 salidas médicas y 304 personas que permanecían hospitalizadas al momento del corte.

Las cifras corresponden al balance de atenciones acumuladas durante el desarrollo de la alerta verde institucional.