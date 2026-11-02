Minsa y CSS refuerzan la atención médica durante las fiestas patrias

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a mantener las medidas de prevención y seguridad, moderar el consumo de alcohol y evitar prácticas que puedan poner en riesgo su salud durante las actividades festivas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que mantiene preparados sus servicios de atención médica para responder a las urgencias y emergencias que puedan registrarse durante las celebraciones de las fiestas patrias.

De las aproximadamente 800 instalaciones de salud que funcionan en el país, unas 130 estarán habilitadas para brindar atención durante estos días, con horarios que van desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., jornadas extendidas hasta las 7:00 p.m. e incluso servicios disponibles las 24 horas, dependiendo de cada instalación.

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Vicente Paredes, coordinador de Emergencias del Minsa, explicó que durante este periodo suelen aumentar las consultas por cuadros respiratorios y gastrointestinales. A estas situaciones se suman las urgencias relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas y las descompensaciones de pacientes con enfermedades crónicas, que pueden agravarse por cambios en la alimentación o el consumo inadecuado de medicamentos.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a mantener las medidas de prevención y seguridad, moderar el consumo de alcohol y evitar prácticas que puedan poner en riesgo su salud durante las actividades festivas.

Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) activó la alerta verde por fiestas patrias, con el despliegue de más de 4 mil funcionarios para reforzar la atención médica en sus instalaciones y garantizar la respuesta ante posibles emergencias durante las celebraciones.

Con información de Luis Mendoza