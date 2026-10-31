Minsa y CSS activan protocolos de atención por fiestas patrias en Chiriquí

Autoridades de Salud aseguran que los hospitales, cuartos de urgencias y centros de salud están preparados para atender a la población durante los días festivos.

Provincia de Chiriquí./El director médico del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Chiriquí, Santiago de Roux, afirmó que ya están preparados y se han establecido los protocolos y organización para las atenciones de la población durante estos días de fiestas patrias.

De Roux explicó que la alerta no solamente está en vigencia para los centros hospitalarios y cuartos de urgencias del Minsa, sino para las unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social en la provincia.

El director médico dijo que aquellos centros de salud que tengan horarios extendidos se mantendrán con estos horarios durante todos los días de patios para ofrecer este servicio a la población.

Pidió a los ciudadanos comportarse y, de tener casos de enfermedades que no sean de urgencia, asistir a los centros de salud para no saturar estas unidades de emergencia en hospitales y policlínicas del Seguro Social.

Con información de Demetrio Ábrego.