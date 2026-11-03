Detectan irregularidades en puestos de venta durante operativos en rutas de desfiles patrios

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron puestos que no garantizaban la cadena de frío de los productos que ofrecían al público.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) y el Municipio de Panamá realizaron operativos de verificación en las rutas de los desfiles patrios para comprobar que los vendedores de alimentos y buhonería cumplieran con las normas sanitarias y los permisos correspondientes.

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron puestos que no garantizaban la cadena de frío de los productos que ofrecían al público, así como comercios que vendían cigarrillos al detal, una práctica prohibida en Panamá.

Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública del Minsa, explicó que las inspecciones buscan garantizar las condiciones adecuadas para la manipulación y expendio de alimentos.

“Que mantengan la cadena de frío, sobre todo que las personas estén manipulando correctamente los alimentos, que utilicen la vestimenta adecuada, que los utensilios que utilizan estén limpios, que la misma persona que esté cobrando no sea la que esté preparando, manipulando los alimentos”, indicó.

El funcionario también advirtió sobre la venta de cigarrillos al detal en algunos puestos de mercancía seca, lo que representa un incumplimiento de la Ley 13.

Por su parte, Spencer Juárez, subdirector de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, señaló que también se encontraron vendedores que no contaban con los permisos para instalarse en la ruta de los desfiles.

“Aquella persona que no tenga su permiso, lastimosamente, tenemos que sacarlo de la ruta del desfile porque esto se trata de que haya orden dentro de la ruta de desfile, que haya una distribución de espacio”, explicó.

Juárez agregó que a varios comerciantes se les solicitó retirarse por no contar con la autorización correspondiente.

Los operativos se mantendrán en las rutas de Vía España y el Casco Antiguo durante el desarrollo de los desfiles patrios, hasta que concluyan las participaciones de las delegaciones.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos verificar que los vendedores tengan sus carnés de salud a la vista y que la persona encargada de cobrar no sea la misma que manipula los alimentos. También pidieron acercarse al personal del Minsa y del Municipio de Panamá para presentar cualquier queja o reportar posibles incumplimientos.

Con información de Jorge Quirós