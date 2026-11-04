Fiestas Patrias: Parques nacionales Chagres, Camino de Cruces y Soberanía reciben visitantes

Durante las festividades patrias, el Parque Nacional Chagres mantiene un horario especial de atención de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. No obstante, las autoridades recuerdan que el sector de La Cascada permanece cerrado.

Áreas protegidas registran visitación de turistas durante las fiestas patrias / MiAmbiente
Danna Durán - Periodista
04 de noviembre 2026 - 16:59

Los parques nacionales Chagres, Camino de Cruces y Soberanía registraron la llegada de visitantes durante el inicio de las fiestas patrias, con nacionales y extranjeros que aprovecharon los días libres para recorrer senderos, practicar ciclismo y conocer los atractivos naturales de estas áreas protegidas.

El Parque Nacional Chagres contabilizó 102 visitantes, de los cuales 92 eran extranjeros, ocho panameños y dos niños. Del total, 63 fueron mujeres y 39 hombres. Entre los principales atractivos figuran las comunidades indígenas ubicadas a orillas del río Chagres, como Parará Purú, Tusipono, Biakirú y Emberá Drúa.

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Por su parte, el Parque Nacional Camino de Cruces recibió 32 visitantes, entre nacionales y extranjeros, incluidos cuatro niños. Senderistas y ciclistas recorrieron espacios naturales como los senderos Búho de Anteojos, Guayacanes y el Sendero Colonial.

Mientras tanto, el Parque Nacional Soberanía reportó 126 visitantes durante la jornada. Entre los sitios más concurridos estuvieron el Camino del Oleoducto, El Charco y el Camino de Plantación.

Durante las festividades patrias, el Parque Nacional Chagres mantiene un horario especial de atención de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. No obstante, las autoridades recuerdan que el sector de La Cascada permanece cerrado por tiempo indefinido debido al deslave registrado el pasado 26 de octubre.

El acceso a esta zona está prohibido hasta nuevo aviso, mientras que los demás sitios del parque continúan operando con normalidad.

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