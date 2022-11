Funcionarios de la CSS en Chiriquí piden finiquitar acuerdos de fin de huelga

Chiriquí/Un grupo de funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS) que llevan más de un mes en huelga piden a las autoridades de la institución definir la hoja de ruta para el diálogo y firmar el acuerdo de finiquito de huelga.

Además, un grupo de mujeres se han declarado en huelga de hambre, y se han plantado en la parte externa del Hospital Regional Rafael Hernández, donde se mantienen protestando.

Héctor Chávez, vocero de los funcionarios, dijo que esperan que no se siga dilatando la mesa del diálogo y se les permita retornar a sus jornadas laborales, pero mientras no haya humo blanco para los administrativos no pueden regresar.

Según los funcionarios administrativos, esperan que, el diálogo que debe iniciar este miércoles con las autoridades de la CSS sea sincero, se busquen las mejores alternativas de solución y puedan volver a sus lugares de trabajo para brindar atención a la población.

Información de Demetrio Ábrego