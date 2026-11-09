Guatemalteco queda detenido provisionalmente por presunto tráfico ilícito de migrantes en Chiriquí

El caso guarda relación con un hecho ocurrido la mañana del 7 de noviembre de 2026, en el puesto de control integral de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.

Un ciudadano de nacionalidad guatemalteca quedó bajo detención provisional luego de que la Fiscalía Regional de Chiriquí le imputara cargos por la presunta comisión del delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

Durante una audiencia ante un Tribunal de Garantías, el Ministerio Público presentó elementos que sustentan la presunta vinculación del extranjero con este delito. Tras evaluar los riesgos procesales, el tribunal admitió las solicitudes de la Fiscalía y ordenó la detención provisional mientras se desarrolla la investigación.

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El caso guarda relación con un hecho ocurrido la mañana del 7 de noviembre de 2026, en el puesto de control integral de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con las investigaciones, durante una inspección a un autobús de ruta comercial, las autoridades detectaron a un ciudadano ecuatoriano que habría ingresado irregularmente a Panamá por la provincia de Darién y que presuntamente era guiado por el ciudadano guatemalteco.

Ambos tenían como destino la frontera de Paso Canoas, cuando fueron interceptados por las autoridades en el puesto de control.

El Ministerio Público mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las posibles responsabilidades penales.