Condenan a tres extranjeros a 12 años de prisión por tráfico internacional de drogas en Chiriquí

Chiriquí/Tres ciudadanos extranjeros, de 42, 43 y 48 años, fueron condenados a 12 años de prisión por el delito de tráfico internacional de drogas, tras ser interceptados en una embarcación que transportaba más de 1.8 toneladas de cocaína en aguas de Chiriquí.

La sentencia condenatoria n.° 674 fue emitida por el juez de garantías de la provincia de Chiriquí, Víctor Serrano, quien validó el acuerdo de pena consensuado entre las partes y declaró penalmente responsables a los tres hombres.

Además de la pena principal, el juez ordenó el comiso de la embarcación, tres motores fuera de borda, tanques de combustible, equipos de comunicación satelital y otros artículos encontrados en su interior, como pena accesoria una vez cumplida la condena principal.

El caso se remonta al 7 de octubre de 2026, cuando unidades del Servicio Nacional Aeronaval interceptaron una embarcación en el sector de Punta Burica, distrito de Barú. Durante la operación, las autoridades encontraron 1,513 paquetes rectangulares que, tras ser verificados, totalizaron un millón 803 mil 850 gramos de cocaína.