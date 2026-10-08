Chiriquí: Incautan más de mil paquetes de droga al sur de Punta Burica; hay tres detenidos

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Chiriquí, se realizó el traslado de la embarcación, los paquetes de presunta sustancia ilícita y los aprehendidos hacia la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra.

Chiriquí/El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incautó 1,513 paquetes de presuntas sustancias ilícitas y aprehendió a tres hombres que se encontraban a bordo de una embarcación tipo Go Fast.

La operación se desarrolló al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí, donde unidades aeronavales, mediante el empleo de medios marítimos, detectaron una embarcación en actitud inusual que se desplazaba a gran velocidad. Ante esta situación, los miembros del Senan lograron asegurar dicha embarcación con sus tres tripulantes.

Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Chiriquí, se realizó el traslado de la embarcación, los paquetes de presunta sustancia ilícita y los aprehendidos hacia la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se efectuaron las diligencias de registro y conteo correspondientes.

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En lo que va de 2026, la Aeronaval informa que ha incautado 58,847 paquetes de presuntas sustancias ilícitas mediante 89 operaciones desarrolladas como parte de las acciones de combate contra el crimen organizado.

Senan asegura que mantiene operaciones y patrullajes permanentes en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y hacer frente a las amenazas vinculadas a esta actividad ilícita.