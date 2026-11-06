Tres personas reciben 13 años de cárcel por tráfico internacional de drogas en Chiriquí

Los ciudadanos fueron declarados responsables de transportar 2,560 paquetes de cocaína en una embarcación semisumergible interceptada al sur de Punta Burica. El cargamento alcanzó un peso de casi tres toneladas.

Chiriquí/Tres ciudadanos extranjeros, de 29, 44 y 47 años, fueron condenados a 13 años de prisión por tráfico internacional de drogas, luego de que el juez de garantías de Chiriquí, Roger Ibarra Caballero, validara un acuerdo de pena consensuado entre las partes.

Mediante la sentencia condenatoria N.º 730, el juez impuso a los tres sancionados una pena principal de 156 meses de prisión, al declararlos penalmente responsables por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Como pena accesoria, también ordenó el comiso de la embarcación submarina, dos motores fuera de borda y otros artículos encontrados en su interior, una vez cumplida la pena principal.

La investigación se originó por un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 2026, en el sector de Punta Burica, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, donde unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) interceptaron una embarcación semisumergible que transportaba sustancias ilícitas.

El operativo, denominado Escudo Protector, permitió detectar una embarcación de bajo perfil (LPV), de fabricación artesanal, utilizada para dificultar su identificación mediante los sistemas de vigilancia naval.

Tras asegurar el semisumergible y aprehender a sus tres tripulantes, las unidades aeronavales encontraron 128 bultos que contenían 2,560 paquetes rectangulares. La verificación de la carga determinó que se trataba de cocaína, con un peso total de 2 millones 987 mil gramos.

La embarcación, los aprehendidos y la droga fueron trasladados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Drogas de Chiriquí, para realizar las diligencias de allanamiento y registro correspondientes.

De acuerdo con los registros institucionales, esta operación representó la mayor incautación de droga realizada en Panamá mediante una embarcación semisumergible de bajo perfil, con una afectación económica estimada en $102.4 millones a las estructuras del narcotráfico.

La interceptación de esta embarcación marcó el primer aseguramiento de un semisumergible de bajo perfil en Panamá durante 2026. El antecedente más reciente se registró el 19 de diciembre de 2020, también al sur de Punta Burica, cuando las autoridades decomisaron 1,830 paquetes de cocaína.

Estadísticas

Con este nuevo caso, las estadísticas históricas de operaciones contra el narcotráfico mediante embarcaciones semisumergibles en aguas panameñas alcanzan 12 artefactos neutralizados, de los cuales 10 corresponden a embarcaciones de bajo perfil (LPV) y dos a semisumergibles autopropulsados (SPSS).

De los 10 artefactos LPV neutralizados, seis fueron interceptados con cargamentos ilícitos a bordo, mientras que otros cuatro fueron encontrados abandonados.

En conjunto, estas operaciones han permitido la aprehensión de 25 personas, entre ellas 17 ciudadanos colombianos y ocho ecuatorianos, además del decomiso de más de 12.5 toneladas de sustancias ilícitas.

La afectación económica acumulada a las estructuras del narcotráfico se estima en B/.502.4 millones.

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En lo que va de 2026, el Servicio Nacional Aeronaval registra 64,719 paquetes de sustancias ilícitas decomisados mediante 100 operaciones antidrogas, que también han permitido la aprehensión de 128 personas de distintas nacionalidades.

Durante este período, la institución ha incautado 40 embarcaciones vinculadas a actividades ilícitas, entre ellas 33 lanchas artesanales, cinco embarcaciones tipo Go Fast, una embarcación pesquera y un semisumergible de bajo perfil.

Las autoridades atribuyen estos resultados al fortalecimiento de las capacidades operacionales de la Aeronaval, mediante el despliegue de recursos aéreos, navales y terrestres, el entrenamiento especializado de sus unidades y el intercambio de información.

Estas acciones forman parte de las estrategias del Gobierno Nacional, a través del Plan Firmeza, orientadas a combatir el narcotráfico y las estructuras del crimen organizado transnacional.