'Ni un muerto más': residentes de Los Algarrobos exigen semáforo y reductores de velocidad

Los manifestantes alertaron sobre el peligro que enfrentan niños y adultos mayores al cruzar la vía que conecta David, Dolega y Boquete.

Chiriquí/Con consignas de “¡Ni un muerto más!”, residentes de Los Algarrobos, en el distrito de Dolega, Chiriquí, realizaron una protesta pacífica para exigir la instalación de un semáforo, reductores de velocidad y un cruce peatonal seguro en la vía hacia Boquete.

Los vecinos denunciaron que la velocidad de los vehículos y las dificultades para atravesar la carretera ponen en riesgo a quienes se desplazan diariamente hacia sus trabajos, escuelas y viviendas, especialmente en el sector conocido como El Cruce.

La presidenta de Vecinos Vigilantes de Algarrobo Centro explicó que la movilización busca una respuesta a solicitudes que la comunidad mantiene desde hace años.

“Queremos pedir, por favor, que nos pongan un semáforo, porque ya nuestra comunidad ya no aguanta más con esto”, expresó. “Tenemos niños cruzando las calles para ir a la escuela y esto es demasiado peligroso”, agregó.

Según los testimonios, la presencia de unidades del Tránsito en determinados horarios no ha sido suficiente para que todos los conductores disminuyan la velocidad y respeten el paso de los peatones.

Residentes denuncian accidentes y fallecimientos

Durante la protesta, los vecinos recordaron a las personas que han perdido la vida en el lugar. La dirigente comunitaria mencionó dos fallecidos en la comunidad, mientras que otro residente señaló que han sido tres a lo largo de los años de existencia de la vía.

“Ya aquí se han registrado tres fallecidos a lo largo de los años de existencia de la vía. Aquí hay que hacer un estudio serio”, manifestó este último.

El vecino cuestionó que las modificaciones realizadas en la carretera no hayan atendido adecuadamente las necesidades de El Cruce, al que identificó como uno de los sectores más antiguos de Los Algarrobos. “Por favor, un llamado de atención a las autoridades, que volteen a ver a los Algarrobos, especialmente en el área del Cruce”, pidió.

Los manifestantes también solicitaron habilitar y demarcar el cruce de cebra para facilitar el paso de los adultos mayores y convocaron a otras comunidades de Los Algarrobos a respaldar el reclamo.

Tránsito plantea posibles medidas

Un representante de la Dirección de Operaciones del Tránsito señaló que entre las posibles soluciones se encuentran la demarcación del cruce de cebra y, posteriormente, la instalación de un semáforo y un paso peatonal que facilite el desplazamiento de las personas mayores.

Explicó que mantienen unidades en el sector durante las horas de mayor movimiento, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., y durante la tarde, cuando los residentes regresan de sus trabajos.

También indicó que el crecimiento de las barriadas en Los Algarrobos y otras áreas de Dolega, Potrerillos y Boquete ha incrementado la circulación vehicular en este punto de Chiriquí.

Funcionarios de Operaciones del Tránsito señalaron que coordinarían con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ajustes para mejorar la seguridad vial. Durante el reporte no se precisó una fecha para ejecutar las medidas.

Con datos de Demetrio Ábrego.