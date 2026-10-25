Hallan sin vida a un hombre de 62 años en Puerto Mutis en Veraguas; Ministerio Público investiga el caso

El caso se mantiene bajo investigación de las autoridades competentes, que deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Veraguas/Un hombre de 62 años, oriundo del distrito de Río de Jesús, fue hallado sin vida la mañana de este sábado en el área de Puerto Mutis, provincia de Veraguas, informó Yackzabeth Jiménez, jefa de operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en esa provincia.

De acuerdo con Jiménez, el hallazgo se produjo alrededor de las 8:30 a. m., cuando moradores y pescadores del área localizaron al hombre en la parte posterior de la subestación de la Policía de Puerto Mutis.

La funcionaria explicó que el hombre se encontraba realizando labores de custodia de una embarcación. Tras el hallazgo, residentes, pescadores y miembros de instituciones del área, incluido el Sinaproc, participaron en las labores para recuperar el cuerpo.

El caso se mantiene bajo investigación de las autoridades competentes, que deberán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Ante esta situación, Jiménez reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención durante las actividades marítimas y acuáticas. Recomendó verificar que las embarcaciones cuenten con radios y equipos de comunicación en buen estado, así como con chalecos salvavidas.

También exhortó a evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes de realizar actividades acuáticas o ingresar al agua, debido al riesgo que representa para la seguridad de las personas.

Información de Ney Castillo

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