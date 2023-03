Hombre muere por picadura de abejas africanizadas en Coclé

Provincia de Coclé/Un adulto mayor de 83 años de edad murió por la picadura de abejas africanizadas en el sector de La Martillada, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.

Se trata de la primera víctima por la picadura de este insecto en lo que va del año. El ciudadano fue trasladado de urgencia al Hospital AquIlino Tejeira de Penonomé, por miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá, sin embargo, falleció horas después.

Ismael Castillo, del Cuerpo de Bomberos de Coclé, recordó que las abejas no permanecen en un lugar fijo por lo que pidió a las personas, no molestar una vez las vean, resguardar a las mascotas, no hacer ruido, no llamar la atención y localizar a los bomberos para que brinde la debida atención en este tipo de emergencia.

En lo que va del año se han registrado 191 atenciones por abejas africanizadas.

Con información de Natalie Reyes