Ifarhu enfrenta atrasos en el pago de becas por falta de fondos; algunos se harán en el 2025

El director de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Santiago Ortega, respondió a los señalamientos de los padres de familia de estudiantes becarios, tanto en el país como en el extranjero, que aún no han cobrado el beneficio y necesitan cumplir con las obligaciones económicas de la institución académica.

Ortega aseguró que actualmente se encuentran realizando pagos masivos de PASE-U que experimentó retrasos por la crisis climatológica que atravesó el país las primeras semanas de noviembre. En este momento 735 mil estudiantes son beneficiados con este programa que representa 83 millones de dólares y se deposita cada tres meses.

Hasta el momento se han realizado los depósitos de los primeros trimestres, y el último se hará una vez se entreguen los boletines con las calificaciones finales.

Becas por concurso

Sobre el concurso general de becas, Ortega dijo que este año se en tregaron 87 mil becas, lo que representa 20 millones de dólares en cada pago, y estos dependen del grado de educación que cursen. En este rubro se hacen tres pagos el primer año y cuatro de allí en adelante.

Ortega confirmó que este año no se han hecho los pagos a los beneficiarios nuevos, pero se está planeando hacer los dos primeros en forma conjunta. Achacó este retraso al cambio de gobierno, la falta de fondos, y la otorgación de becas de forma desmedida sin hacer trámites financieros.

Ya tenemos los fondos para hacerle frente. Estamos planificando que en las dos primeras semanas podamos hacer esos desembolsos a nivel nacional”, manifestó Ortega.

No obstante, Ortega señaló que no se podrán hacer los pagos de forma completa, sino los dos primeros pagos, y el tercero quedaría para enero del 2025, debido a que no cuentan con los fondos necesarios.

El funcionario también afirmó que en el 2025 se realizará el concurso de becas debido a que es un compromiso de la institución, pero están haciendo los análisis financieros correspondientes para no tener los mismos problemas en el futuro.

Becas universitarias

En cuanto a las becas a universitarios, indicó que por el momento se han hecho dos de los cuatro pagos correspondientes al mes. No obstante, reconoció que se han encontrado con estudiantes a los que no se les había pagado desde el 2022.

Por el momento hay unos 3,000 estudiantes de provincias que solo han recibido un pago, por lo que en los próximos días se podría estar haciendo el desembolso. En tanto, el tercer pago se hará el próximo 2 de diciembre a todos los universitarios, y el cuarto pago se hará en el 2025.

Hemos comunicado que con las finanzas que tenemos en este momento, iba a quedar el último pago, probablemente, para el próximo año porque no tenemos fondos”, expresó.

Programa de becas en el exterior

Mientras que a los estudiantes que cursan estudios en el extranjero, Ortega dijo que se hicieron los trámites de los pagos y actualmente se está en el proceso de emisión de cheques y transferencias internacionales para quienes tenían sus contratos refrendados.

Obstáculos

Ortega dijo que cuando llegaron a la institución se han encontrado con una serie de irregularidades en el proceso de entrega de beneficios, por lo que se está trabajando en un nuevo reglamento de becas que podría ser discutido el próximo año en la Asamblea Nacional.