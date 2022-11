Independientes a la expectativa por el futuro de la app para la recolección de firmas

Tras la suspensión de la APP para la recolección de firmas para los candidatos por la libre postulación, este lunes 14 de noviembre, los miembros del Tribunal Electoral deberán hacer un pronunciamiento sobre las medidas que se tomarán en el uso de la herramienta.

Alexandra Brenes, precandidata a diputada en San Miguelito, manifestó que por esta aplicación los precandidatos tuvieron que hacer una inversión que pudiera alcanzar los 61 mil dólares, lo que representan recursos suficientes para tener una plataforma confiable, difícil de vulnerar.

Expresó que en lo personal espera saber cuáles serán las sanciones a quienes hayan vulnerado el sistema, conocer las cifras de las firmas auditadas, las anuladas y los criterios para la anulación.

Destacó que la suspensión de esta APP ha traído consecuencias negativas, ya que, el uso del Centro de Atención al Usuario (CAU) no es amigable con los adultos mayores, que si no escuchan a las personas dan por finalizada la llamada, mientras que algunos quioscos están dentro de supermercados donde no cuentan con permisos para estar allí, al igual que los que están dentro de plazas comerciales.

Resaltó que el Tribunal Electoral tiene la responsabilidad de garantizar la transparencia en la recolección de firmas y en las elecciones generales del 2024.

Según Brenes, con la aplicación recolectaba entre 20 y 25 firmas diariamente, pero ahora solo logra unas 10, lo que significa una reducción enorme, ya que, ahora deben hacer el CAU casa por casa.

Explicó que a su equipo de trabajo con la aplicación se dificultaba llegar a 100 firmas diarias, pero otros candidatos lograban hasta 150, cuestionándose ¿Cómo lo hacían? Entonces, a su parecer, esas personas que vulneraron el sistema para llegar a un puesto de elección popular no son potables, por lo que deben hacer sanciones.

Manifestó que los siete candidatos por la libre postulación en San Miguelito están unidos en la recolección de firmas, pidiendo el voto plancha con el objetivo de tener mejores oportunidades, sin embargo, no descarta que haya quien haga su campaña de forma individual.

Brenes confirmó que se ha encontrado con personas que le han dicho que no le pueden firmar porque su hijo (a) tiene una beca.

Destacó que entre sus propuestas está el mejoramiento de la seguridad en el distrito, reducir la participación de menores de edad en actos delictivos, propuestas anticorrupción y temas de educación.

La precandidata considera que sí hay una tendencia de las personas a votar por independientes, a escucharlos y respaldarlos. Aprovechó para enviar el mensaje a la ciudadanía que no quiere seguir con las mismas problemáticas a no votar por las mismas personas de siempre y darle la oportunidad a las nuevas caras.