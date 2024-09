Intercambiador de San Isidro será inaugurado esta semana

Ya iniciaron las pruebas de las escaleras eléctricas para lo que será la inauguración y puesta en marcha del intercambiador de San Isidro este jueves 3 de octubre.

Se trata de un proyecto que tuvo más de 7 años en construcción y con el que se espera beneficiar a los usuarios del transporte público en la ciudad de Panamá.

Esta obra que está ubicada bajo la estación del metro de San Isidro es de uso exclusivo de los buses de Mibus y facilitará el transporte a los usuarios que viajan desde Panamá Norte y San Miguelito.

El intercambiador contará con carriles de acceso para que los buses puedan realizar las maniobras necesarias que permitan el abordaje y desembarque de los pasajeros, permitiéndoles realizar sus trasbordos de manera más segura y directa.

El proyecto inició en el año 2016, pero por una serie de retrasos en su construcción no se ha inaugurado. No obstante, gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Mibus, las personas ya no tendrán que esperar un bus bajo las inclemencias del tiempo, por lo que consideran positiva la medida.

Los usuarios y conductores guardan la esperanza de que con el uso de este intercambiador se reduzca el tráfico en la zona.

El intercambiador de San Isidro beneficiará a más de 60 mil usuarios de transporte del distrito de San Miguelito.

Información Jesica Román