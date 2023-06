Interponen denuncia por el ataque a una ambulancia durante enfrentamientos en Bocas del Toro

La Caja de Seguro Social interpuso una denuncia penal ante las autoridades correspondientes por el ataque a pedradas que sufrió una de sus ambulancias en medio de los enfrentamientos que se registran en el distrito de Changuinola entre la Policía Nacional y un grupo de manifestantes que se rehúsan a desaojar terrenos privados.

El hecho ocurrió la tarde del martes 27 de junio a la altura de Finca 4, en Bocas del Toro cuando la ambulancia fue interceptada por personas que se encontraban bloqueando la vía principal de Changuinola. Al llegar al punto de cierre, los manifestantes obligaron al personal médico a abrir el vehículo para demostrar si en realidad llevan enfermos.

“Afortunadamente, los dos pacientes que viajaban en la ambulancia no sufrieron ninguna lesión; no obstante, queremos dejar plasmado que este ataque es inaceptable, no solo por constituirse en un atentado contra la salud y la integridad de los pacientes, sino porque está prohibido por convenios internacionales de los cuales Panamá es signataria”.

La ambulancia 1787 del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (DENGEDTP), fue atacada cuando transportaba enfermos desde el Hospital de Chiriquí Grande hacia el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena de Changuinola.

Las autoridades médicas de Bocas del Toro también informaron del ataque a la Defensoría del Pueblo.

Los hechos tienen su génesis en una orden emitida por la juez de Paz de la comunidad de El Empalme para el desalojo inmediato de un grupo de aproximadamente mil personas que estaban invadiendo unas 60 hectáreas de terreno privado. No obstante, estas personas rehusaron a salir de las tierras y en represalia decidieron tomarse las calles con barricadas, quema de llantas, piedras, lo que devino en enfrentamientos con las unidades de la fuerza pública.

Se informó que una comisión de alto nivel se encuentra en camino hacia Bocas del Toro para mediar e intentar buscar una solución a esta problemática que ya ha causado miles de dólares en pérdidas económicas.