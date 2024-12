Expresidente Royo sobre Carter: 'tuvo el decoro y la valentía de resolver el tema del Canal'

Ciudad de Panamá, Panamá/La figura del fallecido expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, gozó del cariño y la aprobación del pueblo panameño, razón por la cual, tras conocerse sobre su partida, las condolencias no cesan.

El expresidente de la República, Arístides Royo, dijo en Noticias AM que los panameños son agradecidos, porque hay hombres que solo son recordados cuando mueren, pero no es el caso de Jimmy Carter, porque no ha habido una celebración del canal de Panamá en la que no haya salido a figurar el nombre del expresidente norteamericano.

Según Royo, Carter “tuvo el decoro, la valentía, la humildad, el sentido de justicia para resolver el tema del canal de Panamá”.

El expresidente Carter falleció ayer domingo a los 100 años de edad.

Este martes 31 de diciembre, los panameños conmemoran los 25 años de la reversión del Canal, lo que fue posible gracias a la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977.

Royo reiteró que el Canal ha funcionado no solo bien, sino mejor, con su ampliación. “Los norteamericanos tardaron 25 años, desde 1914 a 1939, en pensar en una ampliación del Canal, los panameños lo decidimos a los seis años, es decir, de manera temprana”, recalcó.

El expresidente Royo fue parte del equipo negociador de los Tratados Torrijos Carter.

Sobre la figura de Carter, recordó que el expresidente estadounidense era consciente de los riesgos políticos que implicaban la negociación que culminaría con la transferencia del Canal.

“Era consciente de que no era una causa simpática para una gran mayoría de norteamericanos”, reiteró.

La muerte se da en medio de la polémica que desató el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Royo dijo que la Autoridad del Canal de Panamá ha manejado la ruta intermarina con eficiencia y honestidad.

Sostuvo que el derecho internacional es público, Estados Unidos tomó la decisión, fue aprobado por el Senado, se han adherido al tratado muchísimos países y se ha manejado con eficiencia la neutralidad.

“Veo muy difícil que se pueda poner en duda una reversión del Canal para entregárselo al país que nos lo devolvió; creo que sería un escándalo. Panamá naturalmente acudiría a los organismos internacionales…Panamá acudiría al mundo entero, porque el mundo entero fue el que nos apoyó”, puntualizó.