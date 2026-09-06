Exadministrador Quijano aconseja a Ilya Espino a defender los intereses del Canal ante presiones políticas

El exadministrador de la vía interoceánica recordó que diputados le solicitaron aumentar los aportes al Estado y sostuvo que la nueva administradora deberá defender las inversiones necesarias para garantizar la confiabilidad del Canal. También pidió acelerar el proyecto de río Indio.

Panamá/El exadministrador del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, confirmó que durante su gestión recibió presiones para aumentar los aportes de la vía interoceánica al Estado y solicitudes relacionadas con nombramientos y ascensos. Por ello, aconsejó a la futura administradora defender los intereses del Canal ante presiones políticas.

Sus declaraciones se dan, a un día de que Ilya Espino de Marotta tome posesión como administradora del Canal para el periodo 2026-2033. Quijano, además, le aconsejó mantener la independencia institucional, aunque esto genere reclamos. Espino de Marotta asumirá el cargo este lunes 7 de septiembre.

En una entrevista en el programa Mesa de Periodistas, el exadministrador recordó que uno de los episodios más directos ocurrió en 2017, durante la preparación del presupuesto del año fiscal 2018.

“Varios diputados, pues, me dijeron: Oye, lo están haciendo muy bien y demás, pero necesitamos más plata", relató un secreto a voces de las presiones que pueden existir en la Asamblea Nacional, recordando que en ese momento denunció que lo llevaron "a un cuartito".

Según Quijano, la administración decidió no modificar un presupuesto que había sido preparado durante seis meses y cuyas proyecciones no permitían elevar los aportes.

“Así que sí hay forma de, en algún momento, decir: Hasta aquí puedo’. O sea, no llegues con un presupuesto que está lleno de huecos, porque entonces ahí estás justamente dándole la razón para que: Danos más. Así que tiene que ser un buen presupuesto, bien detallado, y sustentarlo muy bien con las evidencias”, expresó.

Quijano sostuvo que el Canal debe aportar al Estado sin comprometer su operación, mantenimiento y capacidad de inversión.

El Canal va a aportar lo que tenga que aportar y que puede aportar sin sacrificar su confiabilidad. Y eso involucra inversiones importantes, involucra mantenimiento de una infraestructura”, manifestó.

También recordó que enfrentó solicitudes de diputados y representantes para realizar nombramientos o favorecer ascensos dentro de la institución.

Cada vez que iba a la Asamblea me venían las listitas. Pensaban que era otra institución normal para nombramiento”, dijo.

Ante ese escenario, recomendó a Espino de Marotta sostener los criterios institucionales.

Yo lo que le digo a Ilia en este sentido es: tiene que mantener esa línea, por lo más duro que parezca y que sea difícil y que le reclamen, pero esa es parte de aceptar este trabajo”, expresó.

Río Indio y la confiabilidad del Canal

Quijano señaló que uno de los principales desafíos de la nueva administradora será garantizar la disponibilidad de agua y acelerar el proyecto de río Indio.

Hay que acelerar el proyecto de Río Indio, o sea, hemos permitido que la situación hídrica haga crisis, pero todavía falta muchísimo por desarrollar ese proyecto”, advirtió.

Añadió que la obra permitiría atender las necesidades de la vía interoceánica durante las próximas décadas.

Río Indio resuelve un problema por los próximos 50 años. Tenemos otras cuencas eventualmente que tendremos que abordar si queremos seguir adelante con esta actividad. Pero, en esencia, lo más importante es regresarle la confiabilidad al Canal a través de más agua”, afirmó.

Cabe señalar que el proyecto del lago de río Indio se encuentra en la fase de estudios técnicos, ambientales y negociación con las familias que serán reasentadas. Desde 2025 avanzan las investigaciones geotécnicas, de batimetría y topografía para llevar el diseño conceptual a un 35%, mientras se actualiza la línea base ambiental requerida para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III.

Paralelamente, tras concluir siete ciclos de diálogo y más de 200 reuniones, se negocia de manera individual, directa y confidencial con 550 familias de 38 comunidades. La licitación para el diseño final y la construcción de la obra, cuya inversión se estima en $1,500 millones, está prevista para 2027.

El exadministrador consideró que Espino de Marotta también deberá revisar los proyectos de puertos y del gasoducto antes de asumir plenamente la responsabilidad sobre su ejecución.

Ella tiene que validar esas responsabilidades para asegurar su éxito, para asegurar que lo que ella está recibiendo lo puede llevar a que dé el fruto que todo el mundo espera, porque estamos hablando de billones de dólares”, expresó.

Quijano reconoció la experiencia de la nueva administradora, pero advirtió que recibirá una institución con proyectos de gran alcance y decisiones que exigirán capacidad técnica, firmeza y coordinación con el Gobierno.