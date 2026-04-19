Jornada de salud en Santa Ana brindó consultas, exámenes y vacunación

La CSS adelantó que el programa “CSS en tu Comunidad” continuará desarrollándose cada mes en distintos puntos del país, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población, especialmente en áreas de difícil acceso o alta demanda.

El parque de Santa Ana fue escenario de la feria de salud “CSS en tu Comunidad”, donde cientos de personas accedieron a servicios médicos integrales ofrecidos por la Caja de Seguro Social (CSS).

Residentes de sectores como Patio Pinel, Patio Roche, Huerta Sandoval, Barrio Lindo, avenida Ancón, Calle 16, Santa Rita, Calle 17 y Calle Estudiante, así como de los corregimientos de El Chorrillo y San Felipe, acudieron a la jornada. También participaron colaboradores de comercios ubicados en la avenida Central.

Durante la actividad, un equipo multidisciplinario brindó evaluación nutricional, orientación odontológica, fonoaudiología y fisioterapia, además de pruebas de glicemia, toma de presión arterial, pruebas de VIH, atención en medicina general y jornadas de vacunación. La feria también incluyó apoyo de Trabajo Social.

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El subdirector de Atención Primaria en Salud de la CSS, Hiram Martín, informó que esta corresponde a la cuarta edición del programa en lo que va del año.

Además de los servicios médicos, los asistentes recibieron orientación sobre prestaciones económicas a través de consultoras de cuotas, así como apoyo en el agendamiento de citas por parte de Registros Médicos.

La CSS adelantó que el programa “CSS en tu Comunidad” continuará desarrollándose cada mes en distintos puntos del país, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población, especialmente en áreas de difícil acceso o alta demanda.