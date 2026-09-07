Ilya Espino de Marotta: Mulino expresa respaldo del Gobierno a nueva administración del canal de Panamá

El presidente José Raúl Mulino participó este lunes 7 de septiembre en la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta, la primera mujer en asumir la administración de la Autoridad del Canal de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó el respaldo del Gobierno Nacional a la nueva administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), encabezada por la ingeniera Ilya Espino de Marotta, durante el acto de toma de posesión realizado este lunes 7 de septiembre.

Espino de Marotta se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de administradora de la vía interoceánica, en un momento en el que el Canal se prepara para enfrentar nuevos retos y desarrollar proyectos vinculados al comercio marítimo mundial.

Mulino asistió a la ceremonia acompañado por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza. La nueva administración asumirá la conducción de la Autoridad del Canal de Panamá mientras la vía interoceánica se prepara para impulsar una serie de megaproyectos que buscan ampliar su papel dentro de la actividad logística, energética y de servicios.

Durante su intervención, Icaza destacó el proceso mediante el cual fue seleccionada la nueva administradora y señaló que la decisión respondió a la evaluación de los perfiles de los panameños considerados para ocupar el cargo. Icaza también resaltó los 41 años de trayectoria de Espino de Marotta dentro de la institución y agradeció la gestión del administrador saliente, Ricaurte Vásquez, a quien reconoció por conducir al Canal durante distintas crisis, entre ellas tres sequías y una pandemia.

Entre los principales proyectos que deberá impulsar la nueva administración se encuentran el reservorio de Río Indio, los nuevos puertos de Corozal y Telfers, la extensión del corredor logístico y el corredor energético interoceánico. Estos proyectos también fueron reiterados por Espino de Marotta como parte de la estrategia 2025-2035, aprobada por la Junta Directiva del Canal, con el objetivo de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de la vía interoceánica.

El acto coincidió, además, con el aniversario número 49 de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, que abrieron el camino hacia la administración panameña del Canal y la recuperación total del territorio nacional.