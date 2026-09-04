Mulino llega a Ecuador para abordar con Noboa temas de seguridad, comercio e inversión

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este viernes 4 de septiembre a la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil, para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa Azín.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordarán temas relacionados con el comercio y la inversión, además de la cooperación en materia de seguridad y el intercambio de información para enfrentar el crimen internacional.

Todos sabemos la difícil situación del Ecuador y el esfuerzo que estamos haciendo; lo que Panamá pueda hacer para colaborar con nuestros vecinos, lo vamos a hacer, tenemos una amenaza latente que cada vez se incrementa más. Tenemos que unir esfuerzos”, sostuvo Mulino.

Acompañan al mandatario en este viaje de un día la primera dama, Maricel de Mulino; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y Jorge Vallarino, en representación de la Autoridad del canal de Panamá.

Panamá y Ecuador preparan negociación comercial

Paralelamente, en la Gobernación del Guayas, representantes de ambos países suscribirán los términos de referencia del Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre Ecuador y Panamá.

El documento establecerá el marco político y técnico para comenzar las negociaciones comerciales bilaterales bajo las disposiciones de la Asociación Latinoamericana de Integración y el Tratado de Montevideo de 1980, en consonancia con las obligaciones de la Organización Mundial del Comercio.

Por Ecuador, el documento será suscrito por la ministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sahira Moya, mientras que por Panamá firmará el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

La delegación panameña también contará con la participación del embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner.