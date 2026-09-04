Panameños también estarían prestando dinero bajo la modalidad ‘gota a gota’

El experto indicó que el dinero de los préstamos "gota a gota" normalmente, en otros países, "procede de actividades ilícitas, buscando blanquear capitales”.

Panamá/El comisionado retirado de la Policía Nacional y experto en seguridad Carlos Icaza aseguró tener información de que ciudadanos panameños también estarían prestando dinero bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, la cual estaría asociada inicialmente con personas procedentes de Colombia y Venezuela.

“Ahora, tengo que decirlo, no solamente estamos tratando gota a gota colombianos, gota a gota venezolanos, y tengo la información de que hay gota a gota panameños también que están incursionando en el mercado”.

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Icaza, especialista en crimen organizado y pandillas, señaló que esta modalidad tendría alrededor de cuatro años operando en Panamá. Explicó que consiste en ofrecer préstamos rápidos y sin los requisitos exigidos por las entidades financieras.

Los montos pueden comenzar en $100, $200 o $300, pero el prestatario debe realizar pagos diarios.

“Viene con la modalidad de prestar dinero rápido, fácil, y se adopta el nombre de Colombia y otros países a los que se les dice gota a gota. La cantidad que tú me des empieza con 100, 200, 300 dólares, pero la forma en que yo voy a recibir el dinero hacia atrás es diaria. Y por eso se le hace llamar gota a gota”.

Préstamos sin regulación

El comisionado retirado manifestó que el préstamo “gota a gota” no está tipificado específicamente como delito en Panamá. Sin embargo, planteó que debe analizarse si esta actividad incumple las disposiciones que regulan quiénes pueden ofrecer servicios financieros.

“La situación en Panamá no es tipificada, definitivamente. Sin embargo, tendríamos que ver el concepto de que muchos hablan de usura, que le corresponde a las entidades financieras otorgar esta clase de servicios; sin embargo, aquí en Panamá se hace sin ninguna clase de regulación”.

Icaza explicó que esta forma de financiamiento puede resultar atractiva para las personas con mayores necesidades económicas debido a la cantidad de requisitos exigidos por la banca comercial.

“Ese dinero, bueno, se ofrece un dinero efectivo sin trámite, sin fiador, no sé qué cantidad, depende de las cantidades”. No obstante, advirtió que el prestatario no siempre calcula cuánto terminará pagando por el dinero recibido.

“El detalle está en que no se mide al final la posición de ese dinero, cuánto realmente me va a costar”.

Cobros diarios y amenazas

Según Icaza, los encargados de recaudar el dinero utilizan motocicletas para desplazarse diariamente hacia las residencias o los lugares de trabajo de los deudores.

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“Todos los días porque utilizan motos, mucho más rentable, más directo, evitan alguna clase de situaciones con respecto al tráfico, que es común. Pero todos los días”.

El especialista indicó que los grupos se distribuyen por sectores para realizar los cobros en diferentes áreas de la capital y otras zonas del país.

También advirtió que, cuando una persona no puede cumplir con los pagos, comienzan a acumularse intereses e intereses sobre intereses.

“Las personas, por el hecho de tener la necesidad, vamos a ponerlo sobre esa base, tienen la necesidad, toman el dinero, les abren con un monto inicial una cuenta, pero se les hace difícil pagar”.

“También se da la posición de que hay intereses, y hay también intereses sobre intereses, cosa que también es ilegal”.

Las formas de presión pueden incluir la exposición del deudor en su trabajo o en redes sociales. Icaza también mencionó amenazas contra la persona, su familia y sus bienes.

Hay dos modalidades. Voy y te hago un problema grande en el trabajo y todo el revolú que se forma con respecto a dejarte mal o sacarte en las redes también como que tú debes. Y lo otro es que simplemente voy y atento contra ti, contra tu familia, contra tu propia vida”.

Icaza aclaró que los ataques contra la vida de los deudores se han registrado en otros países, mientras que en Panamá todavía no existe una confirmación sobre un caso con esas características.

“Que sí ha ocurrido, y lo podemos afirmar, en otros países, pero que aquí en Panamá se insinúa que pareciera que ya se dio el primer caso”.

Posible riesgo de blanqueo de capitales

El comisionado retirado explicó que detrás de los cobradores pueden existir intermediarios y una persona que aporta el capital utilizado para conceder los préstamos.

“Hay una persona que tiene el fondo, que tendrá millones de dólares o miles de dólares, tiene distintas formas o distintos prestamistas, y cada prestamista tiene que ganar un interés también”.

Sobre el posible origen del dinero, evitó señalar que los fondos utilizados en Panamá provengan de actividades ilícitas, debido a que todavía no se han identificado públicamente personas o grupos determinados.

Bueno, hablando de otros países que no podemos señalar, porque aquí todavía no ha salido nombre, ni ha salido tendencia, o no se ha atrevido el director de la Policía, o no quiere definirlo aún, esos normalmente proceden de actividades ilícitas, buscando blanquear capitales”.

Icaza advirtió que los pagos realizados mediante plataformas bancarias podrían involucrar en una investigación a una persona que pidió el préstamo sin conocer el origen del dinero.

Puede darse, de tanto mandar dinero a través de la plataforma, que el sistema, un día, investigue a la persona que es el origen del dinero y quedo yo metido; como una persona necesitada, me quedo metido en un problema de blanqueo de capital”.

¿Cómo evitar estos préstamos?

Icaza reconoció que resulta difícil pedirles a las personas que no recurran a estos préstamos sin conocer la magnitud de sus necesidades económicas.

No obstante, recomendó tratar de identificar a quién pertenece el dinero y evitar acuerdos en los que no exista un contrato escrito.

“El gota a gota no hace un contrato escrito y, aunque se lo pidan, nunca lo va a dar”. “El que lo hace, que no se le puede decir que no lo haga, o si lo hace, nadie conoce su necesidad, debe saber, por lo menos, saber con quién lo está haciendo y por lo menos averiguar de dónde viene ese dinero”.

El especialista también alertó sobre la posibilidad de que los prestamistas se apoderen de propiedades o vehículos cuyo valor sea superior a la deuda.

“Y evitarse también las extorsiones que se dan, porque se dan extorsiones: te quito una propiedad, te quito un auto, que cuesta mucho más de lo que realmente tú me, de lo que te debo al final”.