Modalidad de préstamos ‘gota a gota’ genera alerta por posible vínculo con redes criminales

Esta modalidad, que surgió en Colombia y con el paso de los años se ha extendido a otros países de la región, consiste en entregar dinero de manera rápida y sin los requisitos habituales de las entidades financieras.

Ciudad de Panamá/El sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, caracterizado por el cobro de elevados intereses y, en algunos casos, por el uso de amenazas y violencia para exigir los pagos, vuelve a generar preocupación en Panamá ante una posible vinculación con estructuras del crimen organizado.

Esta modalidad, que surgió en Colombia y con el paso de los años se ha extendido a otros países de la región, consiste en entregar dinero de manera rápida y sin los requisitos habituales de las entidades financieras. A cambio, los deudores deben realizar pagos diarios, generalmente mediante cobradores que acuden directamente a sus viviendas o lugares de trabajo.

La situación tomó relevancia en Panamá luego del doble homicidio de una pareja dentro de un vehículo en Villa Lucre, distrito de San Miguelito. De acuerdo con la Policía Nacional, entre las líneas de investigación se contempla un posible vínculo con el crimen organizado o con préstamos informales bajo la modalidad de “gota a gota”.

"Estamos recabando, a través de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección de Inteligencia Policial, todas las cámaras que están en los alrededores y ya tenemos bastante evidencia. Aquí puede ser una línea de investigación que se esté llevando, ya sea con tema de crimen organizado y, asimismo, otra que puede ser la de ‘gota a gota’. Tenemos todas las opciones abiertas”, explicó Jaime Fernández, director de la Policía Nacional.

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¿Cómo funciona el “gota a gota”?

El mecanismo ofrece efectivo de manera inmediata, sin trámites complejos ni revisión del historial crediticio. Sin embargo, el dinero debe ser devuelto mediante cuotas diarias que incluyen intereses elevados.

Cuando una persona no logra cumplir con los pagos, la situación puede escalar hacia prácticas de intimidación y extorsión. Los cobradores pueden aumentar la deuda, acudir al lugar de trabajo del deudor o recurrir a amenazas para exigir el dinero.

“El que pide el dinero tal vez no sabe ni a quién se lo está pidiendo, porque hay personas intermediarias y al final el dueño del dinero va a cobrarlo. La modalidad que se está usando hoy día es que se presentan a tu trabajo para causarte ese malestar o simplemente van y te cobran bajo amenaza”, explicó Carlos de Icaza, policía retirado.

Una modalidad vinculada al crimen organizado

La preocupación también se extiende a las posibles conexiones de estas redes con otras actividades delictivas.

Jorge Varas, mayor general de Colombia, explicó que investigaciones en ese país han identificado movimientos de recursos provenientes de Cali hacia organizaciones dedicadas a esta actividad.

“Se están enviando unos recursos desde Cali a esas organizaciones y muy probablemente están relacionados con otros actos ilícitos, que serían el narcotráfico y el lavado de dinero a través de este préstamo y la compra después de bienes”, señaló.

Según las autoridades colombianas, el “gota a gota” constituye una actividad ilegal y algunas de las organizaciones que participan en este negocio mantienen vínculos con estructuras dedicadas al crimen organizado y al sicariato.

En Panamá, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar si este tipo de préstamos informales está relacionado con estructuras criminales que operan en el país.

Los principales afectados por esta modalidad suelen ser pequeños comerciantes, trabajadores independientes, personas de bajos ingresos y ciudadanos que atraviesan una emergencia económica y no pueden acceder con facilidad a créditos del sistema bancario.

Con información de Hellen Concepción