Investigan la muerte de un adulto mayor de 78 años en Bugaba

El hombre, que trabajaba como celador en un taller, fue hallado sin signos vitales por vecinos de La Mata de Bugaba, en Chiriquí.

Chiriquí/Las autoridades en la provincia de Chiriquí iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento de un hombre de 78 años de edad en el sector de La Mata en Bugaba.

El incidente se registró cuando el adulto mayor finalizaba su jornada laboral como celador en un taller de la localidad. Vecinos del área que transitaban por el lugar lo encontraron tendido en el suelo y dieron aviso de inmediato a los equipos de emergencia, quienes al llegar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se conoció que la víctima residía en una zona rural cercana al sitio del suceso.

Nota relacionada: Incendio en David deja pérdidas millonarias en comercios y afecta a cerca de un centenar de trabajadores

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público, la Personería de Bugaba y peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para llevar a cabo la inspección de la escena y la recolección de indicios.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizarle las pruebas forenses correspondientes que determinen la causa exacta del deceso, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.