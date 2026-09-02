Incendio en David deja pérdidas millonarias en comercios y afecta a cerca de un centenar de trabajadores

De acuerdo con estimaciones preliminares, las pérdidas económicas ocasionadas por el siniestro podrían superar los $5 millones.

David, Chiriquí/La ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, amaneció este miércoles con las secuelas de un incendio que provocó pérdidas millonarias y afectó el sustento de decenas de trabajadores y comerciantes de una de las zonas de mayor movimiento comercial de la ciudad.

De acuerdo con estimaciones preliminares, las pérdidas económicas ocasionadas por el siniestro podrían superar los $5 millones. El fuego destruyó dos locales comerciales y provocó afectaciones en otros ocho establecimientos.

“Aquí estamos, tratando de darle la cara a la vida nuevamente y echar para delante porque no nos queda de otra”, indicó Aliscae Guadalupe, dueño de un local afectado.

Guadalupe señaló que su local se vio afectado por el humo, agua y los boquetes que abrieron en el techo, pero que lo demás se mantiene en condiciones.

Mientras la zona permanece cerrada, empresarios, empleados y comerciantes informales intentan dimensionar el impacto que deja el incendio y las consecuencias que tendrá para la actividad económica del sector.

Trabajadores expresaron su preocupación y tristeza ante la situación, debido a que, además de las pérdidas materiales, existe incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos de trabajo y el impacto que tendrá la emergencia en las familias que dependen de estos ingresos.

“Es muy difícil, pero hay que dar gracias a Dios de que a nadie le pasó nada”, aseguró Edelka Contreras, colaboradora del local incendiado.

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Se estima que cerca de un centenar de personas, entre trabajadores directos e indirectos, podrían verse afectadas por el incendio.

Este miércoles, unidades del Cuerpo de Bomberos iniciaron las labores de mitigación y remoción de escombros en el área afectada. Estas tareas son necesarias para posteriormente avanzar con las investigaciones que permitan determinar las causas que originaron el fuego.

”Prepararnos más que nada y ser capaces de enfrentar esta catástrofe, recordando que el primer pie de fuerzas son los trabajadores, los empleados de los almacenes, dentro de estas estructuras”, destacó Catalino Rodríguez, Cuerpo de Bomberos de Chiriquí.

Las labores de los bomberos podrían extenderse durante aproximadamente dos días más, mientras se garantiza la seguridad del área y se completa la remoción de los escombros antes de liberar la zona.

Con información de Darío Fernández y Demetrio Ábrego.